Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    UFC 218. Нганну отправил Оверима в тяжелый нокаут

    Теги результаты UFC Алистер Оверим Франсис Нганну

    В Детройте проходит турнир UFC 218, в рамках которого состоялся бой в тяжелом весе между Алистером Оверимом и Франсисом Нганну.

    Нганну в первом раунде отправил соперника в тяжелый нокаут.

    Для Франсиса это шестая досрочная победа в шести боях в UFC.

    Перед боем президент UFC Дэйна Уайт заявлял, что в случае победу Нганну может стать главным претендентом на бой с чемпионом UFC в тяжелом весе Стипе Миочичем.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться