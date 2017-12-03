UFC 218. Нганну отправил Оверима в тяжелый нокаут

В Детройте проходит турнир UFC 218, в рамках которого состоялся бой в тяжелом весе между Алистером Оверимом и Франсисом Нганну.

Нганну в первом раунде отправил соперника в тяжелый нокаут.

Для Франсиса это шестая досрочная победа в шести боях в UFC.

Перед боем президент UFC Дэйна Уайт заявлял, что в случае победу Нганну может стать главным претендентом на бой с чемпионом UFC в тяжелом весе Стипе Миочичем.