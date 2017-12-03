UFC 218. Нганну отправил Оверима в тяжелый нокаут
В Детройте проходит турнир UFC 218, в рамках которого состоялся бой в тяжелом весе между Алистером Оверимом и Франсисом Нганну.
Нганну в первом раунде отправил соперника в тяжелый нокаут.
Для Франсиса это шестая досрочная победа в шести боях в UFC.
Перед боем президент UFC Дэйна Уайт заявлял, что в случае победу Нганну может стать главным претендентом на бой с чемпионом UFC в тяжелом весе Стипе Миочичем.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.