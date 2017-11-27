Жозе Альдо: «UFC должна заставить МакГрегора защитить пояс или отобрать у него титул»

Полулегковес UFC Жозе Альдо раскритиковал чемпиона организации в легком весе Конора МакГрегора. По мнению бразильца, его бывший соперник тормозит всю весовую категорию.

«Слава богу, мой дивизион движется. Было бы плохо, если бы все застряло, но категория движется. Каждый боец мечтает драться за титул, стать чемпионом, а МакГрегор стопорит дивизион», – сказал Альдо.

Жозе считает, что в случае защиты пояса с временным чемпионом Тони Фергюсоном, Конор рискует потерять титул.

«UFC должна сделать что-то: или лишить Конора пояса или заставить защищать его. Я думаю, все этого ждут. МакГрегор должен положить свой пояс на кон, должен защитить титул, чтобы стать полноправным чемпионом. Пока он выиграл пояс и все. Я думаю, у Фергюсон большие шансы стать чемпионом».