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    Конор МакГрегор: «Только один боец сумел потрясти меня ударом»

    Теги UFC Конор МакГрегор

    Чемпион UFC в легкой весовой категории Конор МакГрегор рассказал, что за всю карьеру пропустил только один тяжелый удар, поэтому не видит причин завершать карьеру сейчас.

    «Мне 29 лет, а я уже взобрался очень и очень высоко…, но я не сказал бы, что с легкостью, потому что была проделана тяжелая работа. Я чрезвычайно много работал, а люди не видят всех битв в зале во время подготовки к бою. У меня напряженная подготовка к одному бою переходила в следующую. Но если сравнивать с другими бойцами, то у меня почти нет ущерба. Меня никогда не «вырубали».

    Я «плыл» только один раз. В бою с Мейвезером я был уставшим, а не «поплывшим». В том бою я ни разу не видел звезд в глазах. Единственный раз во время боев я «плыл», когда дрался в первый раз с Диасом. И на этом все. Тогда я пропустил единственный тяжелый удар за всю карьеру. Я все еще очень молод с точки зрения ущерба, так что я продолжу карьеру».

    По словам Конора, его в UFC ожидает множество претендентов, но пока он не готов назвать примерную дату следующего боя и имя соперника.

    «В UFC у меня несколько титулов, и множество претендентов, которые взбираются к вершине, стараясь добраться до меня. Сейчас мы на этапе переговоров. В любом случае я буду соревноваться следующие пару лет». — сказал МакГрегор.

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