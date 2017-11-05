Александр Поветкин: «Уайлдер и Джошуа – сильные боксеры. И с тем, и с другим получится красочный бой»
Российский супертяжеловес Александр Поветкин поделился мнением о потенциальных боях против чемпионов мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.
«Уайлдер и Джошуа – сильные, хорошие боксеры с хорошим ударом. И с тем, и с другим получится красочный бой», – сказал Поветкин.
Следующий поединок россиянин проведет 15 декабря против румынского боксера Кристиана Хаммера в Екатеринбурге.
Напомним, Джошуа на этой неделе заявил, что может провести бой против Поветкина в следующем году.
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