Александр Поветкин: «Уайлдер и Джошуа – сильные боксеры. И с тем, и с другим получится красочный бой»

Российский супертяжеловес Александр Поветкин поделился мнением о потенциальных боях против чемпионов мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.

«Уайлдер и Джошуа – сильные, хорошие боксеры с хорошим ударом. И с тем, и с другим получится красочный бой», – сказал Поветкин.

Следующий поединок россиянин проведет 15 декабря против румынского боксера Кристиана Хаммера в Екатеринбурге.

Напомним, Джошуа на этой неделе заявил, что может провести бой против Поветкина в следующем году.