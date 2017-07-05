Поветкин вернулся в десятку лучших тяжеловесов мира по версии The Ring
Александр Поветкин вернулся в десятку лучших боксеров тяжелого веса по версии престижного американского издания The Ring Magazine после. Победа над Андреем Руденко позволила Поветкину занять 7-ю строчку рейтинга.
Полностью список выглядит следующим образом:
Чемпион: ТайсонФьюри
1. Энтони Джошуа (чемпион WBA/IBF)
2. Деонтей Уайлдер (чемпион WBC)
3. Владимир Кличко
4. Кубрат Пулев
5. Луис Ортис
6. Джозеф Паркер (чемпион WBO)
7. Александр Поветкин
8. Энди Руис-младший
9. Диллиан Уайт
10. Доминик Бризил
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