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    Поветкин вернулся в десятку лучших тяжеловесов мира по версии The Ring

    Теги Владимир Кличко Александр Поветкин Деонтей Уайлдер Кубрат Пулев Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Луис Ортис Энди Руис-младший Диллиан Уайт Джозеф Паркер The Ring

    Александр Поветкин вернулся в десятку лучших боксеров тяжелого веса по версии престижного американского издания The Ring Magazine после. Победа над Андреем Руденко позволила Поветкину занять 7-ю строчку рейтинга.

    Полностью список выглядит следующим образом:

    Чемпион: ТайсонФьюри

    1. Энтони Джошуа (чемпион WBA/IBF)

    2. Деонтей Уайлдер (чемпион WBC)

    3. Владимир Кличко

    4. Кубрат Пулев

    5. Луис Ортис

    6. Джозеф Паркер (чемпион WBO)

    7. Александр Поветкин

    8. Энди Руис-младший

    9. Диллиан Уайт

    10. Доминик Бризил

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