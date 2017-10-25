Дэйна Уайт: «Не исключаю, что UFC будет проводить боксерские поединки»

, президент и один из совладельцев крупнейшего ММА-промоушена мира UFC, оценил вероятность проведения боксерских поединков на своих турнирах.

«Я не исключаю того, что однажды мы включим боксерские поединки в наши турниры и будем наблюдать, интересно ли это людям. Это вполне реально», – сказал Уайт.

Напомним, сейчас UFC проводит бои только по правилам ММА.

В августе этого года промоушен принимал участие в организации боксерского поединка между чемпионом UFC Конором МакГрегором и знаменитым боксером Флойдом Мэйвезером.