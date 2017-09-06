Боб Арум: «У бокса есть злодей и главный враг – UFC»

Глава компании Top Rank Боб Арум считает, что всем боксерским промоутерам стоит объединиться перед лицом общего конкурента – UFC.

«У нас есть враг, у нас есть злодей, и это UFC. Если мы будем работать сообща, то тогда сможем победить UFC, спорт, который не сравнится с боксом.

Я помню, были времена, много лет назад, когда бокс получал столько же внимания, как и другие главные виды спорта в США… Такого не было, чтобы в ведущих изданиях не было репортера, который пишет о боксе.

Если мы все вместе будем сотрудничать, то тогда сможем вернуть боксу то положение, которого он заслуживает», – заявил 85-летний Арум.

Ранее Арум не раз выступал с критикой ММА, за что получал гневные и издевательские ответы от президента UFC Дэйны Уайта.