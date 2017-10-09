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    Дэйна Уайт: «Бой МакГрегора против Фергюсона должен состояться. Конор хочет драться уже в этом году»

    Теги UFC Дэйна Уайт Конор МакГрегор Тони Фергюсон

    Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что объединительный бой между чемпионом в легком весе Конором МакГрегором и временным чемпионом Тони Фергюсоном «должен состояться». 

    «Никто не вел переговоров о бое Конора против Нэйта Диаса. Пустые интернет-слухи. Конор – чемпион. Тони Фергюсон – временный чемпион. Это не просто бой, «который имеет смысл». Это бой, который должен состояться.

    Мы еще не обсуждали с Конором его возвращение отдельно, но касались этой темы. МакГрегор хочет драться в этом году. Поэтому он сперва поехал на Ибицу, потусить там на вечеринках, а потом на какое-то время вернулся домой. Ему нужно выпустить пар.

    Тони постоянно идет вперед, выбрасывая все виды ударов, а Конор – невероятный боец. Без вариантов, это будет отличный бой», – сказал Уайт.

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