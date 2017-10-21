Шлеменко подаст апелляцию на исход боя с Мусаси: «У меня украли победу»

Российский боец заявил, что подаст протест на результат боя с Гегардом Мусаси.

«Мы будем подавать апелляцию, но вряд ли они изменят решение.

Я старался, работал, но у меня как минимум украли победу», – сказал Шлеменко.

Напомним, в главном бою бойцовского вечера 185 Мусаси победил Шлеменко единогласным решением судей.

Многие посчитали это решение спорным, а зрители в зале американского города Анкасвилл встретили его свистом.

Главный бой в карьере Шлеменко