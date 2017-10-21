Шлеменко подаст апелляцию на исход боя с Мусаси: «У меня украли победу»
Российский боец Александр Шлеменко заявил, что подаст протест на результат боя с Гегардом Мусаси.
«Мы будем подавать апелляцию, но вряд ли они изменят решение.
Я старался, работал, но у меня как минимум украли победу», – сказал Шлеменко.
Напомним, в главном бою бойцовского вечера Bellator 185 Мусаси победил Шлеменко единогласным решением судей.
Многие посчитали это решение спорным, а зрители в зале американского города Анкасвилл встретили его свистом.
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