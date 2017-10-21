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    Шлеменко подаст апелляцию на исход боя с Мусаси: «У меня украли победу»

    Теги Гегард Мусаси Александр Шлеменко Bellator

    Российский боец Александр Шлеменко заявил, что подаст протест на результат боя с Гегардом Мусаси.

    «Мы будем подавать апелляцию, но вряд ли они изменят решение.

    Я старался, работал, но у меня как минимум украли победу», – сказал Шлеменко.

    Напомним, в главном бою бойцовского вечера Bellator 185 Мусаси победил Шлеменко единогласным решением судей.

    Многие посчитали это решение спорным, а зрители в зале американского города Анкасвилл встретили его свистом.

    Главный бой в карьере Шлеменко

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    • Да! Он был лучше
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    • Нет, Мусаси победил по делу
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