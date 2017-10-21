Шлеменко о решении судей отдать победу Мусаси: «Сдерживаюсь, чтобы не материться»

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал свое поражение единогласным решением судей от Гегарда Мусаси на Bellator 185.

– Когда бой закончился, я думал, что дадут раздельным решением в мою пользу. Мне сказали сейчас, что Джимми Смит (комментатор Bellator, бывший боец) отдал мне два раунда. Я считаю, это правильно.

Я не понимаю, как можно отдавать победу человеку, который так провел третий раунд. По-моему, я выиграл этот раунд со счетом 10-8. Мусаси не сделал там ничего.

Сейчас ведь ввели новые правила, новые системы оценки. И я хочу спросить: где эти новые системы оценки? По ним ведь можно дать 10-7 в раунде.

И я не понимаю, что сделал Мусаси, чтобы в третьем раунде было 10-9, а не 10-8? Сдерживаюсь, чтобы не материться.

– Этот бой ставит под сомнение справедливость рейтингов.

– Согласен. Ну вот на какое место они меня сейчас отбросят в рейтинге – с 17-го на 27-е? А Мусаси останется третьим?

Но меня радует знаешь что? Третий номер мирового рейтинга ничего мне не сделал. Не попал по мне даже.

Ты прекрасно знаешь, что меня там уже похоронили все знатоки и умники. Это люди, которые смотрят рейтинги. Так, третий номер против семнадцатого – ну все, значит, семнадцатого побьют.

И причем Bellator тоже меня похоронил заранее – думали, что мне в этом бою конец. А получилось вон как.

У меня есть две руки, две ноги. Любой может избить меня. Любой может избить Мусаси. Главное захотеть.

– С какой реакцией на это судейское решение вы столкнулись?

– Весь зал поддержал. Когда уже с боя шел, все люди говорили, что я выиграл. Я с такими ситуациями уже сталкивался в карьере.

Дважды побил Пеле Ланди, дважды мне присудили поражение, дважды зал освистал это решение – что в Бразилии, что в Словении, – сказал Шлеменко.

Главный бой в карьере Шлеменко