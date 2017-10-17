Хабиб Нурмагомедов: «В конце года я должен драться с Фергюсоном за титул»

Российский боец Хабиб Нурмагомедов считает, что должен получить в этом году титульный бой в UFC.

«У нас почти 12 недель до UFC 219. И сейчас начался очень интересный этап в моей жизни. Я надеюсь, что UFC даст мне титульный бой. В конце года я хочу вернуть все. Внимание, титулы. Я хочу все исправить. И мы посмотрим, как все сложится. Надеюсь, они организуют третий бой Конора против Диаса, а затем мой поединок с Тони.

Я хочу драться с Фергюсоном, потому что считаю его настоящим чемпионом. Если мы будем с ним драться, я не думаю, что это будет бой за временный титул. Официально, да. Но люди хотят увидеть этот поединок. Я считаю его наилучшим вариантом. Если я побью Тони Фергюсона и заберу временный титул – Конор останется официальным чемпионом, но он не будет народным чемпионом», – сказал Хабиб.

Напомним, ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что его наиболее вероятен в этом году бой между чемпионом UFC в легком весе Конором МакГрегором и временным чемпионом Тони Фергюсоном.