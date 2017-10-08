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    Абдулманап Нурмагомедов: «Легко бой за титул UFC Хабибу не дадут – не забывайте, что мы из России»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тони Фергюсон Абдулманап Нурмагомедов

    Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, рассказал, кто может стать следующим соперником российского бойца.

    Напомним, сегодня Тони Фергюсон завоевал временный титул UFC в легком весе и стал претендентом на полноценный титул Конора МакГрегора. Сам Хабиб ранее заявил, что будет драться с обладателем временного титула в декабре. 

    – У Тони и Конора есть чемпионские пояса – и теперь им надо выяснить, какой из поясов настоящий. Где здесь место для Хабиба Нурмагомедова? У Хабиба нет пояса. И с кем ему драться?

    – Вы не забывайте, что мы из России.

    – Так.

    – И вы думаете, что нам так легко дадут бой? Если даже мы перебьем Фергюсона, Диаза, Кевина Ли – еще что-то будут придумывать для Конора, чтобы не встретиться с Хабибом. 30 декабря нам нужен Фергюсон. А если уж никого не дают, то в крайнем случае подеремся и с Барбозой. Он хотя бы изъявил желание драться с Хабибом. А Конор – да не будет он с нами драться. С Хабибом он потеряет все. Сколько бойцов мучаются из-за Конора? Тот же Фергюсон – десять боев подряд выиграл, до сих пор не дошел до пояса. Я думаю, что и Фергюсону не дадут Конора. Хотя если выбирать из Тони и Хабиба, то Конору лучше драться с Тони. Потому что это будет бой в стойке. А Хабиб будет Конора прессинговать, хватать, бросать и в итоге задушит или поломает. 

    – Как сейчас готовится Хабиб? 

    – Двухразовые тренировки шесть дней в неделю. Четыре часа в день мы должны работать. То есть это 24 часа работы в неделю. 

    Хабиб не дрался уже 10 месяцев. Что он делал все это время?

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