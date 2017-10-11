WBC продолжает рассмотрение допингового дела Поветкина
Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман заявил, что WBC продолжает разбирательство с допинговой историей российского супертяжеловеса Александра Поветкина.
Поветкин в декабре 2016 года должен был поспорить за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб спортсмена дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.
В марте WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок, исключив боксера из рейтинга. Российская сторона подала апелляцию.
«WBC сделает официальное сообщение, как только процесс будет завершен», – сказал Сулейман, отвечая на вопрос о сроках окончания расследования и возвращении боксера в рейтинги организации.
Ранее стало известно, что Поветкин проведет следующий бой 15 декабря в Екатеринбурге.
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