WBC продолжает рассмотрение допингового дела Поветкина

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман заявил, что WBC продолжает разбирательство с допинговой историей российского супертяжеловеса .

Поветкин в декабре 2016 года должен был поспорить за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб спортсмена дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

В марте WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок, исключив боксера из рейтинга. Российская сторона подала апелляцию.

сделает официальное сообщение, как только процесс будет завершен», – сказал Сулейман, отвечая на вопрос о сроках окончания расследования и возвращении боксера в рейтинги организации.

Ранее стало известно, что Поветкин проведет следующий бой 15 декабря в Екатеринбурге.

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