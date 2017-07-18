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    Поветкин вошел в список «чистых» боксеров WBC и VADA

    Теги WBC Александр Поветкин допинг

    Россиянин Александр Поветкин вошел в список «чистых» боксеров в совместном отчете Всемирного боксерского совета (WBC) и Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA).

    Согласно данным отчета, допинг-пробы Поветкина, которые были взяты по программе «Чистый бокс» в 2017 году, оказались отрицательными.

    Напомним, в марте WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок за нарушение антидопинговых правил перед боем с Бермейном Стиверном в декабре 2016 года .

    1 июля Поветкин вернулся на ринг, победив в Москве украинца Андрея Руденко.

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