Поветкин вошел в список «чистых» боксеров WBC и VADA

Россиянин Александр Поветкин вошел в список «чистых» боксеров в совместном отчете Всемирного боксерского совета (WBC) и Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA).

Согласно данным отчета, допинг-пробы Поветкина, которые были взяты по программе «Чистый бокс» в 2017 году, оказались отрицательными.

Напомним, в марте WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок за нарушение антидопинговых правил перед боем с Бермейном Стиверном в декабре 2016 года .

1 июля Поветкин вернулся на ринг, победив в Москве украинца Андрея Руденко.