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    Хабиб Нурмагомедов: «Хочу купить футбольный клуб в любительской лиге Дагестана»

    Теги UFC любительский футбол Хабиб Нурмагомедов

    Боец UFC Хабиб Нурмагомедов выразил желание купить клуб в любительской футбольной лиге Дагестана, заявив об этом через свой инстаграм.

    Идея Хабиба вызвала ажиотаж и у футболистов, и у руководителей команд, сообщает журналист Александр Лютиков со ссылкой на президента дагестанской любительской лиги Рамазана Газиева.

    Играющий президент «Эльбина» Зайнал Алиев оценил команду в пять миллионов рублей и сказал, что готов ее продать, если не будет против генеральный спонсор. Капитан «Ракеты» Камиль Шалапов сообщил, что в принципе не против сменить название команды, если Нурмагомедов станет ее спонсором. Султан Атаев из клуба «Сириус» заявил, что команда «не продается – ни Хабибу, ни Фергюсону».

    «Это его идея, но я не спрашивал, для чего ему это. Если на это будет уходить много времени, то я, честно, не понимаю, зачем это нужно. Помочь – это я всегда только приветствую, хорошее дело. Но только чтобы это не требовало много внимания и не отвлекало. Я не хочу, чтобы ему сейчас хоть что-то мешало готовиться. Перед нами стоит большая задача в ММА – и это главное», – сказал отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

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