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    Хабиб предложил МакГрегору подраться 30 декабря в Лас-Вегасе

    Теги UFC Дэйна Уайт Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор

    Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой чемпиона UFC Конора МакГрегора.

    «30 декабря. UFC 219. Лас-Вегас. Давайте сделаем это UFС, Дэйна Уайт. Почему бы и нет.

    Я думаю, декабрь – идеальная дата для этого боя, к тому же он сам говорил, что хочет боя со мной после Мэйвезера», – написал Нурмагомедов в своем аккаунте в инстаграме.

    Сегодня ирландец в боксерском поединке проиграл техническим нокаутом в десятом раунде Флойду Мэйвезеру.

    Хабиб Нурмагомедов: «Надо было дать шанс Мэйвезеру нанести еще пару ударов. Людям было бы интересно посмотреть, как МакГрегор падает лицом вниз»

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