Александр Емельяненко: «Рамзан Ахматович, спасибо за поддержку, доверие. Я вас не подведу»
Российский боец ММА Александр Емельяненко после победы над бразильцем Джеронимо Дос Сантосом поблагодарил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова за поддержку и доверие.
Бой, прошедший в среду в Москве на турнире WFCA 42 чеченского промоушена «Ахмат», завершился победой Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде.
«Рамзан Ахматович, спасибо за поддержку, доверие. Я вас не подведу.
Мама, ложись спокойно спать, я здоров.
«Ахмат» — сила», — сказал Емельяненко после боя. Кадыров находился на трибунах во время поединка.
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