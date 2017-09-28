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    Александр Емельяненко: «Рамзан Ахматович, спасибо за поддержку, доверие. Я вас не подведу»

    Теги Александр Емельяненко

    Российский боец ММА Александр Емельяненко после победы над бразильцем Джеронимо Дос Сантосом поблагодарил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова за поддержку и доверие.

    Бой, прошедший в среду в Москве на турнире WFCA 42 чеченского промоушена «Ахмат», завершился победой Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде.

    «Рамзан Ахматович, спасибо за поддержку, доверие. Я вас не подведу.

    Мама, ложись спокойно спать, я здоров.

    «Ахмат» — сила», — сказал Емельяненко после боя. Кадыров находился на трибунах во время поединка.

     

     

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