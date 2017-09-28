Александр Емельяненко: «Рамзан Ахматович, спасибо за поддержку, доверие. Я вас не подведу»

Российский боец ММА Александр Емельяненко после победы над бразильцем Джеронимо Дос Сантосом поблагодарил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова за поддержку и доверие.

Бой, прошедший в среду в Москве на турнире WFCA 42 чеченского промоушена «Ахмат», завершился победой Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде.

«Рамзан Ахматович, спасибо за поддержку, доверие. Я вас не подведу.

Мама, ложись спокойно спать, я здоров.

«Ахмат» — сила», — сказал Емельяненко после боя. Кадыров находился на трибунах во время поединка.