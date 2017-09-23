Сауль Альварес пожертвует 1 миллион долларов пострадавшим от землетрясения в Мексике
Чемпион мира в двух весах Сауль «Канело» Альварес принял участие в оказании помощи людям, пострадавшим от разрушительного землетрясения в Мексике. Альварес предоставил три грузовика с продуктами и предметами первой необходимости, а также помог их разгрузить. По словам старшего брата боксера, Ригоберто, Сауль пожертвует 1 миллион долларов на покупку продуктов питания, строительных материалов и лекарств для соотечественников, пострадавших от катастрофы.
Несколько дней назад в Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой 7,1 балла, которое произвело значительные разрушения и спровоцировало пожары. На сегодняшний день число погибших превысило 270 человек.
Hoy interrumpimos las actividades de los voluntarios incansables del DIF para llevar nuestro granito de arena. Aunque ya hayamos aportado aún hay mucho por hacer. Es admirable la labor de todas estas personas, sigamos ayudando con lo que podamos. Apóyense en los centros de acopio de su estado y permitamos que la ayuda llegue! #FuerzaMexico#unidosmexico #heroessincapa
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