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    Сауль Альварес пожертвует 1 миллион долларов пострадавшим от землетрясения в Мексике

    Теги происшествия Сауль Альварес

    Чемпион мира в двух весах Сауль «Канело» Альварес принял участие в оказании помощи людям, пострадавшим от разрушительного землетрясения в Мексике. Альварес предоставил три грузовика с продуктами и предметами первой необходимости, а также помог их разгрузить. По словам старшего брата боксера, Ригоберто, Сауль пожертвует 1 миллион долларов на покупку продуктов питания, строительных материалов и лекарств для соотечественников, пострадавших от катастрофы.

    Несколько дней назад в Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой 7,1 балла, которое произвело значительные разрушения и спровоцировало пожары. На сегодняшний день число погибших превысило 270 человек.

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