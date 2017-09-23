Сауль Альварес пожертвует 1 миллион долларов пострадавшим от землетрясения в Мексике

Чемпион мира в двух весах Сауль «Канело» Альварес принял участие в оказании помощи людям, пострадавшим от разрушительного землетрясения в Мексике. Альварес предоставил три грузовика с продуктами и предметами первой необходимости, а также помог их разгрузить. По словам старшего брата боксера, Ригоберто, Сауль пожертвует 1 миллион долларов на покупку продуктов питания, строительных материалов и лекарств для соотечественников, пострадавших от катастрофы.

Несколько дней назад в Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой 7,1 балла, которое произвело значительные разрушения и спровоцировало пожары. На сегодняшний день число погибших превысило 270 человек.



