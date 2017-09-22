Ронда Раузи дебютирует в профессиональном рестлинге в ноябре

Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Раузи собирается дебютировать в профессиональном рестлинге 17 ноября на шоу промоушена WWE Survivor series, сообщает The Sun.

Предполагается, что это будет схватка в формате четыре на четыре. С одной стороны, Ронда и ее подруги и спарринг-партнерши Шейна Базлер, Джессамин Дюк и Марина Шафир (девушки называют свою команду «Четыре всадницы»). С другой, четырехкратная чемпионка WWE Raw среди женщин Шарлотт Флэр вместе с Сашей Бэнкс, Бэйлер и Бекки Линч.

Несколько участниц будущего противостояния уже сталкивались на шоу WWE Mae Young Classic и Ронда тогда сказала, что готова встретиться с ними «с любое время, в любом месте».

Раузи известна как преданный фанат профессионального рестлинга с раннего детства. Cвое прозвище «Буянка» она позаимствовала у рестлера Родди Пайпера. Также она вместе с Дуэйном Джонсоном появлялась на шоу WrestleMania 31 в марте 2015 года, приняв участие в противостоянии против рестлера Triple H и его жены Стефани МакМэн.