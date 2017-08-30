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    Ронда Раузи вышла замуж за Трэвиса Брауна

    Теги светская хроника фото UFC Ронда Раузи Трэвис Браун

    26 августа на Гавайях состоялась свадьба экс-чемпионки UFC в легчайшем весе Ронды Раузи и тяжеловеса Трэвиса Брауна.

    Ронда и Трэвис опубликовали серию фотографий со свадьбы в своих соцсетях.

     

    What an amazing day!! She is so perfect in every way! She makes me so happy! She is my other half! I Love You @rondarousey #browsey2017

    Публикация от travisbrownemma (@travisbrownemma)

    «Самый счастливый день в моей жизни», – написала Ронда.

    «Что за чудесный день! Она совершенна во всем и делает меня счастливым! Она моя вторая половина! Люблю тебя, Ронда Раузи! #Браузи2017», – написал Браун.

    Браун и Ронда начали встречаться в 2015 году.

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