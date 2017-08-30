Ронда Раузи вышла замуж за Трэвиса Брауна
26 августа на Гавайях состоялась свадьба экс-чемпионки UFC в легчайшем весе Ронды Раузи и тяжеловеса Трэвиса Брауна.
Ронда и Трэвис опубликовали серию фотографий со свадьбы в своих соцсетях.
«Самый счастливый день в моей жизни», – написала Ронда.
«Что за чудесный день! Она совершенна во всем и делает меня счастливым! Она моя вторая половина! Люблю тебя, Ронда Раузи! #Браузи2017», – написал Браун.
Браун и Ронда начали встречаться в 2015 году.
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