Геннадий Головкин: «Я не проиграл и у меня есть пара идей для реванша»
Чемпион WBC/WBA/IBF в среднем весе Геннадий Головкин готов к реваншу против Сауля «Канело» Альвареса.
«Я хотел бой в мексиканском стиле, на ближней дистанции. Я хотел показать большое драматичное шоу. И это не очень получилось сделать.
Это не моя вина, я прессинговал в каждом раунде. Я хотел сделать людям подарок. Но это не моя проблема. Я не проиграл. Я все еще чемпион.
Конечно, я хочу реванш, хочу драться. Реванш или другой бой – я хочу драться. У меня есть пара идей для реванша», – заявил Головкин.
Напомним, долгожданный бой Головкин – Альварес закончился ничьей.
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