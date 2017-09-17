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    Геннадий Головкин: «Я не проиграл и у меня есть пара идей для реванша»

    Теги Геннадий Головкин Сауль Альварес

    Чемпион WBC/WBA/IBF в среднем весе Геннадий Головкин готов к реваншу против Сауля «Канело» Альвареса.

    «Я хотел бой в мексиканском стиле, на ближней дистанции. Я хотел показать большое драматичное шоу. И это не очень получилось сделать.

    Это не моя вина, я прессинговал в каждом раунде. Я хотел сделать людям подарок. Но это не моя проблема. Я не проиграл. Я все еще чемпион.

    Конечно, я хочу реванш, хочу драться. Реванш или другой бой – я хочу драться. У меня есть пара идей для реванша», – заявил Головкин.

    Напомним, долгожданный бой Головкин – Альварес закончился ничьей.

     

    Опрос

    Ничья - справедливый итог боя Головкин vs Альварес?

    2700 голосов 24
    • Нет, победил Головкин
      59%
    • Нет, победил Альварес
      11%
    • Да, бой был равный
      30%

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