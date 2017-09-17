Сауль Альварес: «Бой выиграл я»

Сауль «Канело» Альварес, закончивший вничью бой против Геннадия Головкина, не согласен с решением судей.

«Говоря по-правде, я не почувствовал силы его удара. Это не то, о чем мне говорили и не то, чего я ожидал. Он меня не удивил. В первых раундах я хотел посмотреть, на что он способен. Я явно выиграл 7-8 раундов. Перед чемпионскими раундами я был уверен, что выигрываю бой. Очевидно, что я хочу реванш. Если люди хотят второй бой, то да», – заявил Альварес.