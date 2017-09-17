Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сауль Альварес: «Бой выиграл я»

    Теги Геннадий Головкин Сауль Альварес

    Сауль «Канело» Альварес, закончивший вничью бой против Геннадия Головкина, не согласен с решением судей.

    «Говоря по-правде, я не почувствовал силы его удара. Это не то, о чем мне говорили и не то, чего я ожидал. Он меня не удивил. В первых раундах я хотел посмотреть, на что он способен. Я явно выиграл 7-8 раундов. Перед чемпионскими раундами я был уверен, что выигрываю бой. Очевидно, что я хочу реванш. Если люди хотят второй бой, то да», – заявил Альварес.

    Опрос

    Ничья - справедливый итог боя Головкин vs Альварес?

    2718 голосов 24
    • Нет, победил Головкин
      59%
    • Нет, победил Альварес
      11%
    • Да, бой был равный
      30%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться