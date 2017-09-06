Хабиб Нурмагомедов: «Увидимся в декабре с победителем боя Фергюсон – Ли»
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой Тони Ферюсона против Кевена Ли.
Бой состоится 7 октября на турнире UFC 216. На кону стоит титул временного чемпиона в легком весе.
«Оба этих парня [Тони Фергюсон и Кевин Ли] постоянно обо всех говорят дерьмо, но я этого делать не хочу.
Я знаю, что оба они – хорошие спортсмены, хорошие бойцы. Пожелаю обоим удачи и обойтись без травм. Увидимся в декабре. Удачи, парни.
60 на 40, что победит Фергюссон. Думаю, что бой продлиться все пять раундов», – заявил Нурмагомедов.
Ранее Хабиб говорил о том, что готов драться в декабре, но неизвестно, успеет ли к этому времени подготовиться победитель боя Ли – Фергюсон.
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