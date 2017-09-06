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    Хабиб Нурмагомедов: «Увидимся в декабре с победителем боя Фергюсон – Ли»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой Тони Ферюсона против Кевена Ли.

    Бой состоится 7 октября на турнире UFC 216. На кону стоит титул временного чемпиона в легком весе.

    «Оба этих парня [Тони Фергюсон и Кевин Ли] постоянно обо всех говорят дерьмо, но я этого делать не хочу.

    Я знаю, что оба они – хорошие спортсмены, хорошие бойцы. Пожелаю обоим удачи и обойтись без травм. Увидимся в декабре. Удачи, парни.

    60 на 40, что победит Фергюссон. Думаю, что бой продлиться все пять раундов», – заявил Нурмагомедов.

    Ранее Хабиб говорил о том, что готов драться в декабре, но неизвестно, успеет ли к этому времени подготовиться победитель боя Ли – Фергюсон.

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