Хабиб Нурмагомедов: «Увидимся в декабре с победителем боя Фергюсон – Ли»

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой Тони Ферюсона против Кевена Ли.

Бой состоится 7 октября на турнире UFC 216. На кону стоит титул временного чемпиона в легком весе.

«Оба этих парня [Тони Фергюсон и Кевин Ли] постоянно обо всех говорят дерьмо, но я этого делать не хочу.

Я знаю, что оба они – хорошие спортсмены, хорошие бойцы. Пожелаю обоим удачи и обойтись без травм. Увидимся в декабре. Удачи, парни.

60 на 40, что победит Фергюссон. Думаю, что бой продлиться все пять раундов», – заявил Нурмагомедов.

Ранее Хабиб говорил о том, что готов драться в декабре, но неизвестно, успеет ли к этому времени подготовиться победитель боя Ли – Фергюсон.