Тони Фергюсон: «Если бой Конора и Хабиба состоится, то Нурмагомедов – мертвец. Его просто сожрут»

Боец UFC Тони Фергюсон прокомментировал возможный бой Конора МакГрегора против Хабиба Нурмагомедова.

«Если простой Хабиба будет и дальше затягиваться, то его боевые навыки от этого не улучшаться. Он пропускал [удары] в первом раунде боя против Майкла Джонсона. Если бой Конора и Хабиба состоится, то Хабиб – мертвец. Его просто сожрут. Это не бой для Конора.

Если МакГрегор захочет третьего боя с Нэйтом [Диасом], то фанаты будут на это реагировать определенным образом. Я просто вынесу гребанного Нэйта. Мы все знаем, что лучший из возможных боев в этой ситуации – это я против Конора МакГрегора», – сказал Фергюсон.

7 октября на турнире UFC 216 Фергюсон проведет бой против Кевина Ли за титул временного чемпиона UFC в легком весе.