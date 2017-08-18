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    Тони Фергюсон: «Если бой Конора и Хабиба состоится, то Нурмагомедов – мертвец. Его просто сожрут»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тони Фергюсон

    Боец UFC Тони Фергюсон прокомментировал возможный бой Конора МакГрегора против Хабиба Нурмагомедова.

    «Если простой Хабиба будет и дальше затягиваться, то его боевые навыки от этого не улучшаться. Он пропускал [удары] в первом раунде боя против Майкла Джонсона. Если бой Конора и Хабиба состоится, то Хабиб – мертвец. Его просто сожрут. Это не бой для Конора.

    Если МакГрегор захочет третьего боя с Нэйтом [Диасом], то фанаты будут на это реагировать определенным образом. Я просто вынесу гребанного Нэйта. Мы все знаем, что лучший из возможных боев в этой ситуации – это я против Конора МакГрегора», – сказал Фергюсон.

    7 октября на турнире UFC 216 Фергюсон проведет бой против Кевина Ли за титул временного чемпиона UFC в легком весе.

     

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