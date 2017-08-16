Абдулманап Нурмагомедов: «Почему в UFC не могли подождать полмесяца, чтобы Хабиб дрался с Фергюсоном? Удивительно»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал новость о том, что бой за временный титул UFC в легком весе пройдет без участия его сына.

7 октября на UFC 216 титул оспорят Тони Фергюсон и Кевин Ли.

«Сегодня утром появилась информация о том, что Кевин Ли будет драться за временный пояс с Тони Фергюсоном. Вторая строчка с седьмым (места бойцов в рейтинге UFC – прим Sports.ru). И это от Дэйна Уайта!

Почему не первая строчка с третьим или четвертым, пятым или шестым? Да потому что так надо, и это интересно, но очень сомнительно, уважаемые фанаты всего мира.

Теперь о сроках. Октябрь или 4 ноября – меньше месяца срок, видите ли, не подходит (Хабиб из-за травмы отказался драться с Фергюсоном в октябре и просил UFC провести поединок на 4 ноября – прим. Sports.ru). Ждать можно полгода, а здесь полмесяца нельзя. Удивительно, но это факт.

Мы все были свидетелями: Альварес с двумя сомнительно выигранными боями дрался за пояс. Теперь сравним бой Барбоза – Хабиб, который возможен?

Интрига есть, но тот экзамен, который проходим мы, никто не проходит. Именно это делает нас сильнее и ответственнее перед вами, уважаемые наши болельщики.

Где бы мы ни были – в стране или за рубежом – никогда о подготовке не забываем. Есть болельщик, который хочет видеть в деле Хабиба по три раза в году, но я думаю, по два раза уже достаточно. Один раз в году сам считаю – это маловато.

Время – лучший судья всем событиям, которые сейчас происходят», – написал Абдулманап Нурмагомедов.