Жозе Альдо посмеялся над поражением МакГрегора
Экс-чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо отреагировал на поражение Конора МакГрегора в бою против Флойда Мэйвезера по правилам бокса.
Бразилец оставил запись в твиттере, где были изображены смеющиеся смайлики. Напомним, на турнире UFC 194 МакГрегор отправил Альдо в нокаут на 13-й секунде боя.
Ранее Альдо заявлял, что Конор не будет проводить боев после поединка с Мэйвезером.
Флойд Мэйвезер побил Конора МакГрегора и легендарный боксерский рекорд
😂😂😂😂😂😂— Jose Aldo Junior (@josealdojunior) 27 августа 2017 г.
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