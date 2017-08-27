Жозе Альдо посмеялся над поражением МакГрегора

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо отреагировал на поражение Конора МакГрегора в бою против Флойда Мэйвезера по правилам бокса.

Бразилец оставил запись в твиттере, где были изображены смеющиеся смайлики. Напомним, на турнире UFC 194 МакГрегор отправил Альдо в нокаут на 13-й секунде боя.

Ранее Альдо заявлял, что Конор не будет проводить боев после поединка с Мэйвезером.

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