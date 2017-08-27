Мэйвезер и МакГрегор прибыли на бой

Сегодня в Лас-Вегасе (США) пройдет боксерский поединок между экс-чемпионом мира по боксу (США) и чемпионом UFC Конором МакГрегором (Ирландия).

Поединок начнется в 7.00 утра по московскому времени. Оба спортсмена уже прибыли на место боя.

Мэйвезер и МакГрегор проведут самый безумный бой в истории. Онлайн

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