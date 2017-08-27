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    Мэйвезер и МакГрегор прибыли на бой

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Конор МакГрегор бокс

    Сегодня в Лас-Вегасе (США) пройдет боксерский поединок между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером (США) и чемпионом UFC Конором МакГрегором (Ирландия).

    Поединок начнется в 7.00 утра по московскому времени. Оба спортсмена уже прибыли на место боя. 

    Мэйвезер и МакГрегор проведут самый безумный бой в истории. Онлайн

    Смотрите бесплатно прямую трансляцию и запись боя Мэйвезер – МакГрегор в приложении «Бокс, UFC, MMA»

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    Мэйвезер vs МакГрегор. Кто победит?

    24996 голосов 13
    • Флойд
      65%
    • Конор
      35%

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