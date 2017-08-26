Смотрите бесплатно прямую трансляцию и запись боя Мэйвезер – МакГрегор в приложении «Бокс, UFC, MMA»
Уже завтра состоится главное событие в истории единоборств — бой Мэйвезера против МакГрегора!
Sports.ru дарит своим пользователям уникальную возможность посмотреть бесплатно прямую видеотрансляцию этого противостояния, а также запись боя в любое удобное время!
Для просмотра трансляции вам необходимо установить приложение «Бокс, UFC, MMA+» для вашего телефона Android или iPhone.
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ANDROID
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ iPHONE/iPAD
С приложением «Бокс, UFC, MMA+» вы также получаете:
– Новости и анонсы о мире бокса и смешанных единоборств.
– Материалы лучших спортивных журналистов и блоги пользователей.
– Видео и фото боев, GIF-нарезки самых интересных моментов.
– Эксклюзивные интервью со спортсменами и специалистами.
– Широкие возможности для общения с другими любителями единоборств.
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ANDROID
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ iPHONE/iPAD
Приятного просмотра!
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.