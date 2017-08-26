Смотрите бесплатно прямую трансляцию и запись боя Мэйвезер – МакГрегор в приложении «Бокс, UFC, MMA»

Уже завтра состоится главное событие в истории единоборств — бой Мэйвезера против МакГрегора!

Sports.ru дарит своим пользователям уникальную возможность посмотреть бесплатно прямую видеотрансляцию этого противостояния, а также запись боя в любое удобное время!

Для просмотра трансляции вам необходимо установить приложение «Бокс, UFC, MMA+» для вашего телефона Android или iPhone.

УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ANDROID

УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ iPHONE/iPAD

С приложением «Бокс, UFC, MMA+» вы также получаете:

– Новости и анонсы о мире бокса и смешанных единоборств.

– Материалы лучших спортивных журналистов и блоги пользователей.

– Видео и фото боев, GIF-нарезки самых интересных моментов.

– Эксклюзивные интервью со спортсменами и специалистами.

– Широкие возможности для общения с другими любителями единоборств.

УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ANDROID

УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ iPHONE/iPAD

Приятного просмотра!