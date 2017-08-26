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    Смотрите бесплатно прямую трансляцию и запись боя Мэйвезер – МакГрегор в приложении «Бокс, UFC, MMA»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Рамзан Кадыров MMA Конор МакГрегор бокс

    Уже завтра состоится главное событие в истории единоборств — бой Мэйвезера против МакГрегора!

    Sports.ru дарит своим пользователям уникальную возможность посмотреть бесплатно прямую видеотрансляцию этого противостояния, а также запись боя в любое удобное время!

    Для просмотра трансляции вам необходимо установить приложение «Бокс, UFC, MMA+» для вашего телефона Android или iPhone.

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    С приложением «Бокс, UFC, MMA+» вы также получаете:

    – Новости и анонсы о мире бокса и смешанных единоборств.

    – Материалы лучших спортивных журналистов и блоги пользователей.

    – Видео и фото боев, GIF-нарезки самых интересных моментов.

    – Эксклюзивные интервью со спортсменами и специалистами.

    – Широкие возможности для общения с другими любителями единоборств.

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    Приятного просмотра!

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