На бой Мэйвезера и МакГрегора сделана ставка в 1,2 млн долларов

Неизвестный поставил на победу Флойда Мэйвезера 1,2 миллиона долларов через букмекерскую контору William Hill, сообщил журналист ESPN Даррен Ровелл.

Это не единственная крупная ставка на победу Флойда – еще один неизвестный в четверг поставил на победу американского боксера 1 миллион. На тот момент Мэйвезер был фаворитом 2 к 11, поэтому в случае победы игрок получит 182 тысячи долларов.

По данным букмекерской конторы The Westgate SuperBook из Вегаса, средняя ставка на МакГрегора составляет 212 долларов, в то время как средняя ставка на Мэйвезера – 8036 долларов.