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    На бой Мэйвезера и МакГрегора сделана ставка в 1,2 млн долларов

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Неизвестный поставил на победу Флойда Мэйвезера 1,2 миллиона долларов через букмекерскую контору William Hill, сообщил журналист ESPN Даррен Ровелл.

    Это не единственная крупная ставка на победу Флойда – еще один неизвестный в четверг поставил на победу американского боксера 1 миллион. На тот момент Мэйвезер был фаворитом 2 к 11, поэтому в случае победы игрок получит 182 тысячи долларов.

    По данным букмекерской конторы The Westgate SuperBook из Вегаса, средняя ставка на МакГрегора составляет 212 долларов, в то время как средняя ставка на Мэйвезера – 8036 долларов.

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