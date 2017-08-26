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    Флойд Мэйвезер: «Это будет последний бой Конора МакГрегора»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Флойда Мэйвезера совершенно не беспокоит, что Конор МакГрегор во время официального взвешивания перевесил его на 2 килограмма.

    «Я уже участвовал в боях такого масштаба и знаю, что делать. Не вес выигрывает бои. Чтобы выиграть, надо биться.

    Запомните мои слова: поединок не пройдет всю дистанцию.

    Я не волнуюсь о его весе. Это будет последний бой Конора МакГрегора», – сказал Мэйвезер.

    Флойд не уточнил, идет речь о последнем боксерском бое его противника или последнем выступлении в карьере вообще. 

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