Флойд Мэйвезер: «Это будет последний бой Конора МакГрегора»

Флойда Мэйвезера совершенно не беспокоит, что Конор МакГрегор во время официального взвешивания перевесил его на 2 килограмма.

«Я уже участвовал в боях такого масштаба и знаю, что делать. Не вес выигрывает бои. Чтобы выиграть, надо биться.

Запомните мои слова: поединок не пройдет всю дистанцию.

Я не волнуюсь о его весе. Это будет последний бой Конора МакГрегора», – сказал Мэйвезер.

Флойд не уточнил, идет речь о последнем боксерском бое его противника или последнем выступлении в карьере вообще.