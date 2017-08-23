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    Флойд Мэйвезер: «Если Конор не сделает вес, мы подеремся, но ему придется заплатить несколько миллионов сверху»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Чемпион мира в пяти весах Флойд Мэйвезер считает, что его оппонент, чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор, испытывает проблемы со сгонкой веса.

    «Сейчас Макгрегор, наверное, весит 164 фунта (74,3 кг), то есть, ему предстоит согнать еще 10 фунтов (4,5 кг). Если он сделает вес — прекрасно. Если не сделает, мы все равно будем драться, но ему придется заплатить серьезный штраф... Пусть готовит несколько миллионов сверху», – сказал Мэйвезер.

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