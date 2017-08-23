Конор МакГрегор: «Если Флойд переживет нокдаун, то я решу – унизить его или причинить серьезный ущерб»

Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор становится все более дерзким в своих прогнозах на бой против Флойда Мэйвезера.

«Это даже близко не самый сложный вызов для меня. Я его раздавлю. Я идеально адаптировался к боксу. Я готов и очень доволен.

Я – особенный человек, и я докажу это 26 августа. Бой продлится один или два раунда. Я попаду по нему и нанесу урон, но после того, как ему отсчитают 10 секунд, смогу с ним поиграть. Если он переживет [нокдаун], то я решу – унизить его или причинить серьезный ущерб», – сказал МакГрегор.