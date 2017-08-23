Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс провалил допинг-тест, подтверждают официальные представители UFC. Проба была взята 28 июля, в день взвешивания перед боем против экс-чемпиона в полутяжелом весе Даниэля Кормье. 29 июля Джонс выиграл поединок нокаутом в третьем раунде.

По словам президента организации Дэйны Уайта, Джонс пока не лишен чемпионского титула.

Как сообщает TMZ, запрещенным препаратом, на использовании которого поймали Джонса, является анаболический стероид туринабол. Во время курса туринабола вес, силовые показатели и рельефность прогрессируют очень медленно, однако, по словам спортсменов, эти результаты более качественные. Вероятно, до этого случая самым известным бойцом, пойманном на туринаболе, был экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнк Мир, дисквалифицированный на 2 года.

Это уже второй раз, когда Джонс попадается на допинге. В июле 2016 года его положительный тест привел к срыву поединка с Кормье на вечере UFC 200. Джонс тогда получил годовую дисквалификацию от USADA.