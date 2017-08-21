Леннокс Льюис: «Ударит ли МакГрегор Мэйвезера ногой? Что еще ему останется делать?»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Леннокс Льюис заявил, что предстоящий боксерский поединок и чемпиона UFC Конора МакГрегора нельзя считать полноценным боем.

«Реклама и раскрутка этого события впечатляют, но лично я не воспринимаю его как серьезный бой. По правде говоря, я и боем этот «бой» не считаю.

Все хотят увидеть, что произойдет, ударит ли МакГрегор ногой? Потому что, когда он поймет, что ничего не в состоянии поделать с Мэйвезером, что ему еще останется делать? Как он это воспримет?

Ни один из 49-ти прошлых соперников Флойда не придумал, как его побить, а сейчас боец UFC, у которого даже не было боксерской карьеры, попытается побить его в боксерском ринге. Не фарс ли это?», – сказал Леннокс.