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    Леннокс Льюис: «Ударит ли МакГрегор Мэйвезера ногой? Что еще ему останется делать?»

    Теги Леннокс Льюис Флойд Мэйвезер-младший Конор МакГрегор

    Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Леннокс Льюис заявил, что предстоящий боксерский поединок Флойда Мэйвезера и чемпиона UFC Конора МакГрегора нельзя считать полноценным боем.

    «Реклама и раскрутка этого события впечатляют, но лично я не воспринимаю его как серьезный бой. По правде говоря, я и боем этот «бой» не считаю.

    Все хотят увидеть, что произойдет, ударит ли МакГрегор ногой? Потому что, когда он поймет, что ничего не в состоянии поделать с Мэйвезером, что ему еще останется делать? Как он это воспримет?

    Ни один из 49-ти прошлых соперников Флойда не придумал, как его побить, а сейчас боец UFC, у которого даже не было боксерской карьеры, попытается побить его в боксерском ринге. Не фарс ли это?», – сказал Леннокс.

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