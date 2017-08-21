Конор МакГрегор считает, что его стиль боя не сможет повторить ни один из современных бойцов.

«Какой боец смешанного стиля похож на меня? Брюса Ли. Он единственный смог бы показать Мэйвезеру то, что он увидит в моем исполнении.

Я не похож на остальных бойцов MMA. И не похож на остальных боксеров. Я выступаю в собственной лиге и докажу это 26 августа», – сказал Конор.