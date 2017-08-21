Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Конор МакГрегор: «Какой боец смешанного стиля похож на меня? Брюс Ли»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Брюс Ли Конор МакГрегор

    Конор МакГрегор считает, что его стиль боя не  сможет повторить ни один из современных бойцов.

    «Какой боец смешанного стиля похож на меня? Брюса Ли. Он единственный смог бы показать Мэйвезеру то, что он увидит в моем исполнении.

    Я не похож на остальных бойцов MMA. И не похож на остальных боксеров. Я выступаю в собственной лиге и докажу это 26 августа», – сказал Конор.

    Опрос

    У Конора есть шансы победить Флойда?

    10438 голосов 2
    • Конечно
      51%
    • Нет
      49%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться