Артем Лобов: «Хабиб стал популярен в России из-за МакГрегора»

Артем Лобов, друг и постоянный спарринг-партнер чемпиона UFC Конора МакГрегора, считает, что в России бойца из Ирландии любят не меньше, чем Хабиба Нурмагомедова.

«Конор популяризирует ММА по всему миру. В том числе в России. И Хабиб стал так популярен в России тоже во многом из-за МакГрегора – очень многие люди начали следить за смешанными единоборствами именно благодаря боям Конора.

Конечно, у Хабиба очень много фанатов, но многим не нравится, что он так редко дерется и постоянно отказывается от боев. Их недовольство понятно – они смотрят на Конора, который не сорвал ни одного боя и всегда делает то, о чем говорит, и понимают, как должен вести себя настоящий боец.

Думаю, если Конор и Хабиб будут драться в России, фанаты разделятся – 50 на 50».