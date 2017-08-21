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    Артем Лобов: «Хабиб стал популярен в России из-за МакГрегора»

    Теги Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Артем Лобов

    Артем Лобов, друг и постоянный спарринг-партнер чемпиона UFC Конора МакГрегора, считает, что в России бойца из Ирландии любят не меньше, чем Хабиба Нурмагомедова.

    «Конор популяризирует ММА по всему миру. В том числе в России. И Хабиб стал так популярен в России тоже во многом из-за МакГрегора – очень многие люди начали следить за смешанными единоборствами именно благодаря боям Конора.

    Конечно, у Хабиба очень много фанатов, но многим не нравится, что он так редко дерется и постоянно отказывается от боев. Их недовольство понятно – они смотрят на Конора, который не сорвал ни одного боя и всегда делает то, о чем говорит, и понимают, как должен вести себя настоящий боец.

    Думаю, если Конор и Хабиб будут драться в России, фанаты разделятся – 50 на 50».

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