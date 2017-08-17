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    Флойд Мэйвезер: «Если МакГрегор ударит меня ногой, то потеряет 90% своего гонорара»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Конор МакГрегор

    Флойд Мэйвезер рассказал, что для Конора МакГрегора прописан большой штраф в контракте на бой, если он решит использовать запрещенные правилами бокса удары.

    «Что будет, если МакГрегор ударит меня ногой? Штраф, огромный штраф. Он потеряет до 90% своего гонорара», – сказал Флойд.

    Напомним, что Конор МакГрегор является чемпионом UFC, где кроме ударов руками разрешены удары ногами, локтями и коленями. Бой с Мэйвезером пройдет по правилам бокса.

     

     

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