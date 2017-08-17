Флойд Мэйвезер: «Если МакГрегор ударит меня ногой, то потеряет 90% своего гонорара»

Флойд Мэйвезер рассказал, что для Конора МакГрегора прописан большой штраф в контракте на бой, если он решит использовать запрещенные правилами бокса удары.

«Что будет, если МакГрегор ударит меня ногой? Штраф, огромный штраф. Он потеряет до 90% своего гонорара», – сказал Флойд.

Напомним, что Конор МакГрегор является чемпионом UFC, где кроме ударов руками разрешены удары ногами, локтями и коленями. Бой с Мэйвезером пройдет по правилам бокса.