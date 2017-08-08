Джон Джонс о возможном бое с Броком Леснаром: «МакГрегор вдохновил меня на то, чтобы бросить вызов»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс рассказал о том, что побудило его вызвать на бой экс-чемпиона UFC и знаменитого про-рестлера Брока Леснара.

«Это большой денежный бой. Если честно, то меня вдохновил Конор МакГрегор. Вдохновил, чтобы бросить вызов и достичь большего. Мой бой с Броком – эквивалент поединка Мэйвезер – МакГрегор. Многие люди предполагают, что я проиграю эту битву. Брок очень атлетичен. Он был чемпионом по борьбе первого дивизиона NCAA. Да, он старше, но он невероятен. Редкий талант. Не знаю, какие будут коэффициенты на этот бой. Это история про невозможное, как бой Давида и Голиафа, как Мэйвезер – МакГрегор. Даже если вы немного продержитесь, то, это значит, что у вас яйца побольше, чем у обычного американца, просто потому, что вы решились на это пойти. Но если вы побеждаете, то это большая победа – над Леснаром или Мэйвезером.

Я не очень погружен в ситуацию Брока, но знаю, что после того, как он снова начнет проходить программу допинг-тестирования, ему потребуется шесть месяцев, [чтобы отбыть срок дисквалификации]. Сейчас он отказывается ее проходить. Я не знаю, сидит ли он на стероидах или типа того, но почему он не хочет это сделать, если он чистый спортсмен.

Брок – отличный бизнесмен и мы оба знаем, что этот бой сулит большие деньги. Я легче его на 40 фунтов, и я уверен, что он подумал о том, чтобы стать первым человеком, который сможет меня победить. Как и о сумме гонорара за бой. Поэтому я уверен, что наш бой состоится. Это просто вопрос времени», – заявил Джонс.