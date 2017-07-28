Александр Емельяненко проведет свой следующий бой 27 сентября в Москве

Известный российский боец Александр Емельяненко дебютирует в лиге WFCA (World fighting championship Akhmat) 27 сентября в Москве в бою против бразильца Джеронимо «Мондрагона» Дос Сантоса, сообщается на странице бойцовского клуба «Ахмат» и лиги WFCA в инстаграме.

«Всемирный бойцовский чемпионат Ахмат» возвращается с турниром в столицу нашей родины. 27 сентября в Москве пройдет событие WFCA 42. В главном поединке вечера боец клуба Михаил Малютин встретится с Фабиано Силва де Кансейсао из Бразилии. Также в нашей организации дебютирует прославленный боец Александр Емельяненко. Он сразится с Джеронимо Мондрагоном из Бразилии», – говорится в сообщении WFCA.

Руководитель пиар-службы бойцовского клуба «Ахмат» и лиги WFCA Адам Ахмадов отметил, что Емельяненко по контракту проведет три боя в WFCA.

Свой последний бой Дос Сантос провел 22 июля на турнире M-1 Challenge 81 в Ингушетии, проиграл в первом же раунде Сергею Харитонову болевым приемом на ногу.

Емельяненко в мае 2015 года был приговорен к 4,5 года колонии общего режима. Он был признан виновным в сексуальном насилии над девушкой. Спортсмен настаивал на том, что «связь была обоюдной». В конце ноября 2016 года Воронежский областной суд назначил ему два года исправительных работ вместо не отбытого в колонии срока. В феврале 2017 года Емельяненко подписал контракт с WFCA.

Свой последний бой Емельяненко провел 25 января 2014 года в Санкт-Петербурге против Дмитрия Сосновского. Бой завершился поражением Емельяненко техническим нокаутом.