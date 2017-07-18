Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о возможном продолжении карьеры.

«Если я вернусь – будет официальное объявление о моем возвращении, если же нет – тогда до свидания.

Я уже два года не выходил в ринг, а чтобы заниматься боксом, его нужно реально любить и быть очень, очень голодным к успеху – только так можно его достичь.

Деньги? Я никогда не занимался боксом ради денег. Я второй чемпион мира после Рокки Марчиано в истории, который ушел непобежденным. Я объединил дивизион, победив человека, которого никто не мог победить. Нужно ли мне еще что-то доказывать? Так что, если я больше никогда не выйду в ринг, можно будет сказать, что у меня была хорошая карьера. Но если я вернусь, то для того, чтобы снова стать лучшим.

Чувствую ли я голод к боксу сейчас? Я жирный, как свинья, и сейчас я чувствую голод только к бутерброду», – сказал Фьюри.