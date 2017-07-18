Чемпион мира во втором полулегком весе Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) призвал к объединению поясов в дивизионе.

«Обращаюсь ко всем чемпионам второго полулегкого веса: пожалуйста, не делайте этот дивизион таким плохим. Я смотрел два боя (Мигель Берчельт – Такаши Миура и Хесрил Корралес – Робинсон Кастейянос – прим.), и это был отстой.

Люди платят явно не за такие поединки. Ваши фанаты спят, пока вы деретесь.

Давайте объединять наши пояса и делать спорт более интересным. Иначе я поднимусь в легкий вес и, надеюсь, хоть там найду достойных соперников», – написал Ломаченко.