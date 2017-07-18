Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Василий Ломаченко: «Чемпионы, давайте объединять пояса, иначе поднимусь в легкий вес»

    Теги легкий вес первый легкий вес Василий Ломаченко

    Чемпион мира во втором полулегком весе Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) призвал к объединению поясов в дивизионе.

    «Обращаюсь ко всем чемпионам второго полулегкого веса: пожалуйста, не делайте этот дивизион таким плохим. Я смотрел два боя  (Мигель Берчельт – Такаши Миура и Хесрил Корралес – Робинсон Кастейянос – прим.), и это был отстой.

    Люди платят явно не за такие поединки. Ваши фанаты спят, пока вы деретесь. 

    Давайте объединять наши пояса и делать спорт более интересным. Иначе я поднимусь в легкий вес и, надеюсь, хоть там найду достойных соперников», – написал Ломаченко. 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться