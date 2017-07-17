Команда Федора Емельяненко опровергла информацию о съемках бойца в фильме «Ложь Матильды»

Известный российский боец Федор Емельяненко не собирается принимать участие в съемках документального фильма «Ложь Матильды», призванного опровергнуть мифы об императоре Николае II, сообщила его PR-менеджер Юлия Куклина.

«С Федором никто не общался по поводу съемок в фильме. И принимать участие в них он не планирует. Это ложная информация», – сказала Куклина.

Ранее в различных СМИ появлялась информация, что Емельяненко, член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, актеры Андрей Мерзликин и Алексей Нилов, митрополит Викентий, семь историков и многие другие примут участие в съемках фильма «Ложь Матильды». Об этом рассказал кинорежиссер и уральский меценат Сергей Алиев.

Фильм задуман как ответ на картину Алексея Учителя о российском царе Николае II и его отношениях с балериной Матильдой Кшесинской.

«В современном мире чистота тела рассматривается как нечто устаревшее. Я воспитан в такой семье и такой среде, где добрачные отношения рассматриваются как патология, даже для мужчины. Поэтому я знаю, что для государя понятия «влюбленность» и «добрачные отношения» были неприемлемы», – сказал Алиев.

Известно, что сам Емельяненко чтит Николая II (который был канонизирован Русской Православной Церковью в 2000 году) и не любит, когда его называют старым прозвищем «Последний Император».

«Последний Император – наш царь Николай II. Прошу меня так не называть», – заявлял Емельяненко на пресс-конференции перед поединком против Джеффа Монсона в 2011 году.