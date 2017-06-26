Эдгард Запашный о роли секунданта Емельяненко: «Федор осуществил мою мечту»

Известный дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о том, как он стал секундантом Федора Емельяненко, и о поединке российского бойца против Мэтта Митриона.

О том, что он делал в качестве секунданта

«Федор осуществил мою мечту. Год назад я обратился к нему: «Федор, у меня есть мечта: я хочу на одном из твоих боев быть с тобой, идти сзади тебя, помогать, делать все что угодно: нести пояс, лед, полотенце, капу». И он пригласил меня на свой бой с Митрионом в феврале. Получилось так, что я не мог в эти даты быть в США, но и бой не состоялся. Федор пригласил меня второй раз. Я пересмотрел свой график работы, чтобы была возможность прилететь сюда и быть с Федором все эти дни и помогать во всех организационных вопросах, в которых я могу помочь.

[Мои обязанности?] Во-первых, есть языковой барьер. Федор владеет английским языком на приличном уровне – и со своим тренером Питером Тайссе, например, общается без переводчика. Но когда подходят совсем американские американцы, их бывает сложно понять. Поэтому лучше, чтобы с ним был человек, который поможет перевести. Во-вторых, я впервые в своей жизни от кого-то отгонял людей. Федора узнают буквально везде, караулят возле отеля. И я с его командой обеспечивал некое спокойствие вокруг Федора. В-третьих, помогал, когда что-то нужно было в раздевалке».

О том, кто приехал в Нью-Йорк поддержать Федора

«На бой поддержать Федора приехали три депутата Госдумы, приехал наш прославленный олимпийский чемпион Алексей Немов со своей супругой, приехал чемпион мира по кикбоксингу Артем Левин, приехал весь голландский тренерский штаб. То есть вокруг Федора было большое количество людей. Но буквально за день до боя Федор попросил, чтобы с ним остались только я и его друг Денис. Мы очень хорошо проводили время. Играли в шахматы, рассказывали всякие истории – Федор не заморачивался на бое и не горел. То есть Федор создал вокруг себя комфортную атмосферу, чтобы не перегореть».

О возможном бое Емельяненко против Чейла Соннена

«Федор прекрасно понимает, что он убьет этого… Чеда Сондерсона, да? Это чистой воды эпатаж. Чед там махал руками, пытался Тито Ортиса вытащить на ринг. Он просто делает себе рекламу, потому что после такого количества поражений и трудного боя с Вандерлеем Силвой ему надо остаться на плаву и заставить прессу о себе говорить. А что Федор… Федор его убьет, разве это не очевидно? Зачем Федору терять свое время на популяризацию какого-то клоуна? Это не его уровень – раз, это не его весовая категория – два».

О поведении Мэтта Митриона после боя

«Самое примечательное случилось через десять минут после боя. Мы были в раздевалке, Федор пошел в душ. И в этот момент появился Мэтт Митрион. Он очень скромно, держа в руках бинты и перчатки, посмотрел на нас и говорит: «Ребята, скажите, пожалуйста: есть ли хоть какой-нибудь шанс, что Федор мне это подпишет?» Мы так оцепенели все. Голландцы сказали: «Нет-нет-нет, он ничего подписывать не будет». Почему-то они так сказали. А я подошел и говорю: «Мэтт, приятная неожиданность, что вы здесь. Давайте я попробую взять у Федора автограф для вас». Тут Мэтта понесло, он начал говорить нам: «Вы не представляете, что такое быть с Федором в ринге. Ему страшно смотреть в глаза. Он быстрее, он умнее – это как драться с человеком другого уровня». Потом Митрион еще раз поклонился, вышел. Когда Федор вернулся из душа, я сказал: «Мэтт заходил и попросил тебя подписать». Федор ответил: «Конечно», – и расписался на его бинтах и перчатках».

Федя – тигр! Что делал Запашный в углу Емельяненко?