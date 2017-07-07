Чемпион WBA (Super) в первом тяжелом весе Денис Лебедев не примет участие во Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series), однако будет заинтересован в поединке с победителем этого турнира, сообщает его менеджер Вадим Корнилов.

«В данный момент Лебедев принял решение не участвовать в турнире тяжеловесов World Boxing Super Series. На это было несколько причин и случилось так, как случилось. У Дениса сейчас все в порядке с боями, в это воскресенье он будет защищать свой титул WBA Super и никому его отдавать не намерен — ни сейчас, ни позднее.

Дело в том, что Денис владеет поясом WBA Super и тот боксер, который одержит победу в Суперсерии, все равно будет иметь еще одного чемпиона в дивизионе помимо себя. Таким образом, поединок между ними будет напрашиваться сам собой. Возможно, именно так все и произойдет. По крайне мере, нас такое развитие событий может заинтересовать», – сказал Корнилов.

Всемирная боксерская суперсерия – турнир с призовым фондом в размере 50 миллионов долларов. Суперсерия стартует в сентябре этого года. В турнире примут участие по 8 топовых боксеров в двух весовых категориях. В этом году это первый тяжелый вес и второй средний вес. В турнире боксеров первого тяжелого веса примут участие чемпион WBO Александр Усик, чемпион WBA Юниер Дортикос, чемпион IBF Мурат Гассиев, чемпион WBC Майрис Бриедис, Майк Перес и экс-чемпионы Кшиштоф Влодарчик и Марко Хук.