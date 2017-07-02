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    Андрей Рябинский: «Поветкин готов к бою с чемпионом мира Паркером»

    Теги Александр Поветкин супертяжелый вес Энтони Джошуа Андрей Рябинский Джозеф Паркер

    Андрей Рябинский, промоутер Александра Поветкина, рассказал, что после победы над Андреем Руденко российский супертяжеловес мог бы провести бой с чемпионом WBO в супертяжелом весе Джозефом Паркером.

    «Александр готов к бою с Паркером. Для боя с британцем Энтони Джошуа, чемпионом WBA в супертяжелом весе, еще необходимы поединки, а также более тщательная и серьезная подготовка. Александр сейчас в хорошей форме, но у него еще есть запас», – сказал Рябинский.

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