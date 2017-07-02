Андрей Рябинский, промоутер Александра Поветкина, рассказал, что после победы над Андреем Руденко российский супертяжеловес мог бы провести бой с чемпионом WBO в супертяжелом весе Джозефом Паркером.

«Александр готов к бою с Паркером. Для боя с британцем Энтони Джошуа, чемпионом WBA в супертяжелом весе, еще необходимы поединки, а также более тщательная и серьезная подготовка. Александр сейчас в хорошей форме, но у него еще есть запас», – сказал Рябинский.

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