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    Миша Алоян может провести свой следующий бой на Красной площади

    Теги Миша Алоян Умар Кремлев

    Российский боксер Миша Алоян 22 июля в Москве проведет бой за титул WBC Silver против никарагуанца Марвином Солано, сообщает глава промоутерской компании «Патриот» и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Предполагается, что поединок состоится на Красной площади.

    «Михаил Алоян 22 июля на Красной площади в Москве будет бороться за чемпионский титул WBC Silver. Его соперником будет известный боксер из Никарагуа Марвин Солано. Поединок будет состоять из 12 раундов. Всего в программе вечера бокса будет шесть титульных боев», – сказал Кремлев.

    Алоян – бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, двукратный чемпион мира в весовой категории до 52 килограммов.

    Послужной список Солано – 19 побед (7 нокаутов) и 1 поражение. Марвин ни разу не дрался за пределами Никарагуа.

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