Миша Алоян может провести свой следующий бой на Красной площади

Российский боксер Миша Алоян 22 июля в Москве проведет бой за титул WBC Silver против никарагуанца Марвином Солано, сообщает глава промоутерской компании «Патриот» и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Предполагается, что поединок состоится на Красной площади.

«Михаил Алоян 22 июля на Красной площади в Москве будет бороться за чемпионский титул WBC Silver. Его соперником будет известный боксер из Никарагуа Марвин Солано. Поединок будет состоять из 12 раундов. Всего в программе вечера бокса будет шесть титульных боев», – сказал Кремлев.

Алоян – бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, двукратный чемпион мира в весовой категории до 52 килограммов.

Послужной список Солано – 19 побед (7 нокаутов) и 1 поражение. Марвин ни разу не дрался за пределами Никарагуа.