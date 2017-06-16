Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Алояна на лишение серебра Игр-2016

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского боксера Миши Алояна на лишение серебряной медали Олимпийских игр в Рио-де- Жанейро.

Слушания по этому делу состоялись 9 мая. CAS оставил в силе решение аннулировать результаты Алояна на Олимпиаде 2016 года, где он завоевал серебро в весовой категории до 52 кг.

«Он в любом случае вернет медаль и будет двигаться дальше. Внутренне мы были готовы к этому. У нас остается в планах Токио-2020, а также 22 июля состоится бой в профи. Так что мы планируем боксировать дальше, и на наши планы это никак не влияет», – сказал тренер Алояна Эдуард Кравцов.

Алоян – бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратный чемпион мира, чемпион Европы в весовой категории до 52 кг. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Миша завоевал серебряную медаль, однако CAS 8 декабря прошлого года лишил боксера награды за употребление запрещенного препарата туаминогептана.