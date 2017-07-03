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    Тренер МакГрегора: «Конор продолжит выступления в UFC. Его мотивируют не деньги, а вызовы»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор Джон Кавана

    Джон Кавана, тренер Конора МакГрегора уверен, что его боец и после поединка с Флойдом Мэйвезером продолжит выступления в UFC.

    «Не вижу причин, по которым он это не сделает. Конечно, деньги не будут причиной, из-за которой он будет проводить бои по правилам ММА. Он очень ясно сказал мне: «Будь готов, что мы вернемся в клетку в декабре».

    Деньги уже не являются мотивацией для него. Он легко может заработать похожие суммы, снимаясь в кино или рекламе. Его мотивирует вызов. То, из-за чего он смеется на каждой тренировке. Если он не будет тренироваться и проводить бои, то чем он будет заниматься? В конечном счете ты хочешь заниматься тем, что приносит тебе радость. Конор вернется к тренировкам, потому что это то, что его радует.

    Так что на бой [c Флойдом] его мотивируют не деньги, хотя это здорово, когда твоя работа хорошо оплачивается. Его мотивация – вызов. Как я уже говорил, если Конору говорят, что что-то невозможно сделать, то он старается сделать именно это», – сказал Кавана.

    Бой Флойда Мэйвезера против Конора МакГрегора состоится 26 августа.

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