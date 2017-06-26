Чемпион мира в 4-х весах Роберто Дюран прокомментировал бой Флойда Мэйвезера против чемпиона UFC Конора МакГрегора.

«Мэйвезер побьет этого парня. Это будет зрелище. Борец такого размера не сможет ничего сделать с Мэйвезером. Если МакГрегор настроен всерьез, тогда ему надо сломать Мэйвезеру обе руки и ноги [в придачу]. Флойд побьет его. МакГрегор – клоун», – заявил Дюран.

Ранее сообщалось, что если МакГрегор будет использовать удары, запрещенные в боксе, то будет оштрафован на крупные суммы денег.

Многие эксперты, в том числе промоутер и экс-чемпион мира по боксу в пяти весах Оскар Де Ла Хойя считают, что этот бой навредит имиджу бокса. Дюран с ними не согласен. По его мнению, если 40-летний чемпион, два года не выходивший на ринг, победит МакГрегора, это нанесет гораздо больший вред имиджу ММА.

«Такой бой не навредит боксу, но зато навредит ММА. Потому что мы говорим о сильном чемпионе мира МакГрегоре, который проиграет Мэйвезеру. Это важно», – считает Дюран.

Поединок Мэйвзер – МакГрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе (Невада, США).