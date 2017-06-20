Билеты на бой Мэйвезера и МакГрегора стоят от 2 до 90 тысяч долларов

В продажу поступили билеты на бой между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором МакГрегором, который пройдет 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena (вмещает 20 000 зрителей).

Популярный онлайн-сервис продажи билетов Viagogo предлагает заплатить за самый дешевый билет на последний ряд 2 000 долларов (115 000 рублей). Билеты на места в первых рядах стоят до 90 000 долларов (5 200 000 рублей).

Напомним, ожидаемый доход от боя, который определят деньги за билеты и продажи трансляций поединка на Showtime, – рекордные для бокса 600 миллионов долларов.